蘭歷克認變陣收效 終止失球劣績 讚般費辛祖稱職

曼聯此役沿用挫阿仙奴的正選人腳，陣式卻由4-2-3-1改為4-2-2-2，其中主要改變是將「福仔」拉舒福特推前，與C朗聯袂攻堅和施壓，至於進攻中場般費般奴費南迪斯和查頓辛祖，則是並存的10號位球員。蘭歷克坦言後二者的角色要求特別高，挑戰也特別大，「但在水晶宮控球時，他倆的工作做得很好，C朗則在無球腳下，仍有非常優秀的表現」。曼聯此役保持清白下勝出，是終止了英超跨季連續12次主場失球的劣績，他們上次在聯賽主場沒失守下勝出已是在3月。

謝拉特領維拉反勝李城

冀周六倒戈利物浦凱旋

阿士東維拉迎戰李斯特城一役，乃兩軍領隊、利物浦前將帥謝拉特及羅渣士之戰，結果主隊藉守將安斯干沙在17和54分鐘梅開二度，以2：1反勝有哈維班尼斯先開紀錄的李斯特城。維拉及李城賽後15戰同得19分位列中游。維拉將在周六作客利物浦，亦是謝拉特首次倒戈，他說：「我只想在晏菲路球場凱旋。我們將帶信心和信念到那裏比賽。」41歲的他迄今領軍維拉4次取得3勝1負。

此外，已在聯賽和聯賽盃奪標的車路士女足，又於足總盃決賽以3：0大勝阿仙奴，榮膺本土賽事「三冠后」。