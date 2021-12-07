A米迎紅軍背城借一 40歲伊巴謙領銜 圖創奇蹟起死回生

AC米蘭vs.利物浦 now643台 明晨04：00直播

等了8年，AC米蘭終於重新回到歐聯舞台，惟頭3場分組賽全敗1分未得，幾乎令他們的歐戰美夢變噩夢。還幸上一輪作客馬德里體育會完場前奠勝，助5戰累積4分的A米，保住與5分的波圖，以及同得4分的馬體會爭奪出線16強之機。主帥皮奧利說：「早前與利物浦交手，讓我們有更多資料為這場賽事部署。他們當然有很多強項，對我而言，他們是當今歐洲球壇最強球隊之一。只不過在防守上，他們也會暴露空位，對我們而言是有機可乘。」

美斯亞斯表現大勇 紅軍料輪換應戰

A米今季在意甲表現確不俗，目前不單以16戰得38分位居榜首，而且至今在聯賽及歐聯合計21場賽事中，僅有在歐聯作客負波圖0：1未能破門，足證陣中兩位老神鋒伊巴謙莫域，以及此役因傷避戰的基奧特的威力猶在。年屆40歲的伊巴愈老愈可愛，今季已在意甲有全隊最多的6球進帳，而賽前更表明盼在A米終老。

除伊巴謙外，A米近期最灸手可熱的球星，自然是對馬體會一箭定江山的祖利亞美斯亞斯。美斯亞斯今季方由克羅托內加盟，第3次代表A米上陣即在馬體會一役頂入重要入球，其後又在熱拿亞身上頭頂腳踢梅開二度。這名腳風大順的巴西進攻中場，誓與另一中場巴謙戴亞斯成為利物浦的心腹之患。至於「紅軍」或視此役為例行公事，領隊高普可能收起鋒將沙迪奧文尼、迪亞高祖達及中場佐敦軒達臣等主力，讓奧歷治、南野拓實及阿歷士張伯倫等副選代勞。

馬體會冀贏波出線 施蒙尼信可解困

惟即使A米能如願勝出，假如波圖擊敗馬體會，A米的出線美夢仍會成為泡影。但馬體會教練施蒙尼賽前稱，相信球隊有能力可以擺脫目前困境，也希望可以力壓對手出線16強：「我相信球員們在日前西甲負馬略卡後，會知道下一場賽事應該怎樣做。他們面前只有兩個選擇，一是繼續沉淪，二是反抗到底。」