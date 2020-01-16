何詩蓓破100自亞洲紀錄 紀嘉文征華倫西亞 寫全馬港績

何詩蓓昨在荷蘭續戰國際游泳聯賽（ISL）總決賽，次天第一擊便在女子100米自由泳做出50.79秒，將自己保持兩年的短池亞洲紀錄推前0.15秒，並以0.47秒優勢，大勝Energy Standard（ENS）泳隊隊友施約唐，奪得此項冠軍，賽後受訪時頻呼驚喜。她短休一小時轉戰200米自由泳，再游出1分51.04秒封后，但較自己上周做出的亞洲紀錄慢0.39秒。她今季獲外界寄予厚望，雖然在3季同一項目保持17戰全勝，可惜未能在ISL最後一戰打破1分50.43秒的世界紀錄。

領軍稱霸 何詩蓓下周衝世績

這名東京奧運兩銀得主在總決賽連奪4金，帶領ENS泳隊以534分重奪總冠軍，在這項職業賽舉辦3季以來兩度稱霸。連同總決賽，何詩蓓今季出戰8站，在最有價值泳手（MVP）排名獲468分，較瑞典隊名將兼ENS隊友施約唐少43.5分，獲得亞軍，單計MVP排名可獲8萬美元（約62.4萬港元）獎金。不過，24歲的她今季終極目標，將是下周四起在阿聯酋舉行的世界賽，衝擊200米自由泳短池世界紀錄。

黃尹雋北上集訓締佳績

37歲香港跑手紀嘉文昨亦於西班牙傳來喜訊，他在以賽道平坦見稱的華倫西亞馬拉松，以2小時19分48秒打破由黃尹雋保持兩年的香港紀錄，時間尚待香港田徑總會確認。至於北上集訓多時的黃尹雋，前天在跑會隊內賽做出2小時18分59秒，較自己的紀錄快1分59秒，但因不屬正式賽事，時間不會獲香港田總認可。他近期屢在訓練做出佳績，續為明年杭州亞運注信心。