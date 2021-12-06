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2021年12月6日星期一
蘭歷克成魔首戰碎晶 熱刺3蛋贈諾域治 廠兵遭趕過不容有失
曼城凱旋首登頂 哥帥促提防聖誕「快車」
蜂兵負拜仁 翻球證打假波舊帳
羅馬吞國米3蛋 摩帥遷怒記者
沙維入塞首敗 皇馬剃蘇續居首
安賽龍安洗瑩總決賽稱王封后
體壇快訊：傑志大勝 丹恩奴域傷出
電視精選
何詩蓓破100自亞洲紀錄 紀嘉文征華倫西亞 寫全馬港績
杜凱琹挫世界冠軍王曼昱 闖8強
張家朗挫蔡俊彥 連奪兩大本地賽冠軍
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【明報專訊】（請看附圖）
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