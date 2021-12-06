體壇快訊：傑志大勝 丹恩奴域傷出

楊紹輝澳門馬拉松封王

2021銀河娛樂澳門國際馬拉松昨上演，賽事要求跑手在開賽14天前完成疫苗接種，同時持有核酸檢測陰性證明，最終來自中國的楊紹輝跑出2小時13分04秒，奪得男子全馬拉松冠軍，張德順則以2小時29分09秒在女子組衛冕。

港隊亞青殘運添5金

港隊昨於巴林出戰亞洲青少年殘疾人運動會第3天賽事，單日橫掃5金6銀6銅，其中乒乓女將王愉程與唐志銘各於女子及男子TT7-8級單打奪金，溫偉樂在TT11級亦擊敗梁仲仁封王。泳將謝林恩及陳睿琳在女子SB14級100米蛙泳包辦冠亞，後者再與張可盈在100米背泳連奪金、銀牌；港隊已累積7金7銀9銅。

黃蜂4將勢因隔離缺陣

NBA球隊夏洛特黃蜂昨公布，拿美路波爾、路斯亞、謝倫麥丹尼斯及美臣普林里，被聯盟列入安全協議，料因隔離缺陣數仗，但未公布4人是否確診新冠病毒。而金州勇士昨於常規賽有史堤芬居里外線失靈，3分球17投僅5中，主場以107：112不敵聖安東尼奧馬刺。