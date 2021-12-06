蜂兵負拜仁 翻球證打假波舊帳

拜仁拉開榜首優勢

夏蘭特不滿未獲12碼

德甲一哥拜仁賽前只以1分領先次席的多蒙特，今仗作客開賽5分鐘便被祖利安白蘭特破門，但羅拔利雲度夫斯基在4分鐘後射入扳平，完半場前拜仁再有京士利高文建功反超前。換邊後3分鐘，夏蘭特為主隊扳平，但曉姆斯其後禁區犯手球輸12碼，羅拔仔操刀中鵠，領拜仁反勝3：2完場，在榜首拉開4分差距。多蒙特眾將怒氣冲冲，皆因馬高列奧斯曾在禁區內被盧卡斯靴南迪斯撞跌，但球證未有判罰12碼，教練馬高路斯更因激烈抗議被逐離場。

夏蘭特賽後直斥球證Felix Zwayer，「我問他為何不覆核視像裁判，但他只說沒需要，實在非常自大」。英格蘭隊新星比寧咸更說：「知道今場球證陣容，就會出現這種情况，他早有打假波的前科。」他所說的是2015年，球證Robert Hoyzer收買多名球證，操控德乙、德丙等戰果，Felix Zwayer是其中一人，事後被罰停止執法半年。Felix Zwayer今仗賽後解釋，他確是看到曉姆斯犯手球，結果亦得到視像裁判確認。