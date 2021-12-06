蘭歷克成魔首戰碎晶 熱刺3蛋贈諾域治 廠兵遭趕過不容有失

前帥蘇斯克查在11月21日離任後，曼聯以助教卡域克暫代領軍，連同歐聯取得2勝1和，其間會方亦宣布委任蘭歷克為看守領隊，卻因辦工作證需時，延至昨晚才能首次督師。曼聯此役續用上仗力克阿仙奴的正選陣容，再由基斯坦奴朗拿度（C朗）掛帥。

曼聯上半場主導比賽，總計上半場12射2中，比水晶宮的5射2中為佳，中場費特於24分鐘的射門，被水晶宮後衛頭槌解圍。兩分鐘後，C朗禁區內頭槌回後予後上的中場般奴費南迪斯施射，卻又未竟全功。完半場前，曼聯右閘達洛治殺入禁區射門又不中目標。曼聯下半場接戰未有起色，62分鐘，蘭歷克以前鋒格連活特入替翼鋒查頓辛祖。77分鐘，格連活特助攻費特一箭定江山，終助曼聯全取3分。

孫興慜獻傳射 干地掌熱刺第4勝

熱刺則憑孫興慜於10分鐘助攻盧卡斯莫拉、守將達雲臣山齊士在67分鐘「士哥」，以及射手孫興慜在77分鐘埋齋，以3：0勝諾域治，為各項賽事第6次領軍的領隊干地帶來第4勝。

蘭歷克冀改造魔兵 認與高普想法近

63歲的蘭歷克賽前雖鼓勵麾下信任自己，但也明白革新曼聯沒可能一蹴即就。這個Gegenpressing倡議者強調高位逼搶，盡快奪回控球權，亦主張把握控球權轉換期間，爭取入球機會。他說：「我無法在2、3或4周內，將我的球員變成我想要的高位逼搶怪獸。我的足球理念絕對不是緩慢的華爾茲！而是與利物浦領隊高普的沒太大分別，這已不是秘密……最重要的是曼聯的DNA仍存在，而且需將它貫徹到現代足球的理念去。」

阿迪達否認與奧巴美揚不和

此外，被熱刺和曼聯趕過的阿仙奴，明晨出征連續8場英超不勝的愛華頓，奧巴美揚上仗落後曼聯時被調走，領隊阿迪達被球會名宿亨利指摘侮辱了這名加蓬隊前鋒，他說：「我保證與奧巴美揚沒有不和，將他換走的大前題是為球隊着想。」據報阿仙奴的瑞士隊中場格列沙加已足踝傷癒，休戰兩個多月後今有望復出。