蘭歷克領魔首擊或缺C朗 傳傷膝無緣迎宮 雲比沙卡復出倒戈

14戰得21分的曼聯在暫代領隊卡域克離隊後，今晚由德籍名帥蘭歷克首度掌帥，主場迎戰少5分的水晶宮。英媒一直質疑C朗能否融入蘭歷克慣用的逼搶戰術，但這名葡萄牙隊球星今晚或未能證明自己，皆因英國《太陽報》報道，他上仗迎戰阿仙奴時突破職業生涯800球，慶祝時懷疑觸傷膝部，被換走時流露痛苦表情。曼聯昨未公布C朗情况，僅稱右閘雲比沙卡傷勢無礙，今仗有望倒戈。

而C朗舊會祖雲達斯涉及帳目造假，球會明晨在意甲迎戰熱拿亞前，昨證實當地檢察官正調查他今夏轉會曼聯是否與事件有關。曼聯則續為助教空缺籌謀，多間英媒報道球會正接洽紐約紅牛的奧地利籍主帥史杜巴。蘭歷克於2012年任薩爾斯堡足球總監時，已與當時任該隊青年軍教練的史杜巴合作。

謝拉特領維拉再遇羅渣士

英超今晚起亦會上演多仗，阿士東維拉新帥謝拉特迎戰李斯特城，這名利物浦名宿將對陣昔日教練羅渣士，賽前表明今仗要以向對方學習的心態領軍。

至於熱刺日前在主場擊敗賓福特後，今晚迎戰護級球隊諾域治，爭取聯賽兩連勝兼續追前四球隊。