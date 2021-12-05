國家隊與民同樂 中港健兒切磋球技 馬龍勉港將比想像強大

代表團昨早先兵分兩路，分別到伊利沙伯體育館及維園泳池進行運動示範與公眾見面，國家隊前「跳水皇后」郭晶晶、乒乓前「一姐」張怡寧均成座上客。場內歡呼聲最多的馬龍和許昕，在伊館的活動壓軸登場。兩人首先對打，做出各項高難度動作，馬龍在場邊拾球時，更將球打上看台送予觀眾，展現親民一面。兩人其後改用面積更細的球拍「讓賽」，與港將江天一/李漢銘切磋球技。

稱維持佳態靠自律

名將郭晶晶張怡寧現身撐場

33歲的馬龍除了盛讚港乒女隊今夏東奧表現，亦透露維持良好狀態的秘訣是靠自律，加上心理要調整好，以及與隊友、教練的溝通。許昕則指出，自己首個成年賽冠軍就是2009年在伊館舉行的東亞運，形容香港是其夢想「起點」。

外界封蘇神 蘇炳添欣然接受

李慧詩督師再鬥鍾天使

同場的東奧女子重劍金牌得主孫一文，在示範中則找來重量級對手、港隊女重「劍后」江旻憓，兩人進行5分的示範賽，孫一文以一劍之差獲小勝。曾在9月全運擊敗孫一文的江旻憓，大讚對方「決一劍次次都係佢贏」，並透露兩人在外比賽出場時也會聊天。

29名隨團運動員及3名教練昨午悉數亮相伊館舉行的大匯演，來自廣東的百米飛人蘇炳添登場時以廣東話打招呼，獲觀眾報以熱烈掌聲。他在大匯演與港隊田徑「飛人」吳家鋒及「欄后」呂麗瑤大鬥原地步頻跑。被內地網民封為「蘇神」的他表示，願意在賽場上接受這稱號，「在場上就要像神一般，不被人打敗」。

東奧場地單車女子團體爭先賽金牌得主鍾天使，亦與港隊「牛下女車神」李慧詩再度交手，不過兩人這次轉為幕後督師，協助港隊小將完成模擬示範賽。國家隊代表團完成今日行程後，將於下午離港，返回珠海後隔離檢疫14日。