體壇快訊：翁成朗港電競足球選拔賽封王

奧蘇趙心童英國賽闖8強

英國桌球錦標賽16強，7屆冠軍的45歲英國名將「火箭」奧蘇利雲在尾局打出一捧120，以局數6：3擊敗泰國的沙亞根過關，將與同胞基倫威爾遜爭入4強。此外，上輪淘汰名將希堅斯的中國新星趙心童，昨以6：4挫賴斯，同樣晉級8強。

日職煞科 3軍分途爭護級

日職今午煞科，在落實前3名及3隊降班後，焦點落在第4隊降班誰屬。同得36分的德島漩渦及湘南比馬，分途迎戰廣島三箭及作客大阪飛腳，僅多3分的清水心跳則主場對大阪櫻花。而冠軍川崎前鋒作客亞軍橫濱水手，兩隊射手李安度達美奧及前田大然同入22球，將爭逐做神射手。

明尼路相隔半世紀再奪巴甲

明尼路昨於巴甲作客巴希亞，在先落後兩球下，憑曾效力中超上海上港的前鋒侯克扳回一城，再有前線拍檔阿倫法蘭高梅開二度，終以3：2反勝，賽後36戰得81分，拉開次席兼踢少1場的法林明高11分，提早兩輪篤定封王，是球隊自1971年以來，歷來第2次問鼎聯賽冠軍。