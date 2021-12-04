鄧謝配世巡總決闖4強 挫印尼組合次名出線 今撼日本宿敵

再遇渡邊勇大/東野有紗

總教練冀意志制勝

總決賽昨在峇里上演壓軸一輪分組賽，鄧謝配賽前與東道主組合巴夫佐敦/奧達維雅妮各得1勝1負，在同組泰國隊的佩華拉露高/塔拉達娜猜已提前出線下競逐B組次名。鄧謝配首局甫開賽連取5分佔先，其後雖一度被追貼至8：6，但對手多次擊球落網或出界，使鄧謝配得以再度拉開比分，並以21：11先取一局。鄧謝配次局初段落後1：3下，適應風勢後連追6分反先。惟這對東道主組合隨後回勇，頻以強攻得分緊咬比數。不過鄧謝配被追至11：11平手後連取4分拉開，最終以21：15再下一城，在B組取得2勝1負，以次名出線4強。

鄧謝配於2017年首闖超級系列賽年終賽，即摘得銀牌，但近年因傷患及疫情影響，要待今屆才再入圍已改制的世巡總決賽，亦能以次名躋身4強。這對世界第7的組合接連在歐洲及印尼征戰，謝影雪在歐洲比賽時弄傷左膝，鄧俊文在印尼亦觸傷腰部舊患，總教練何一鳴形容徒弟走到4強殊不容易，慶幸在這場意志力考驗得見進步。二人今日預計對手渡邊勇大/東野有紗世界排名第4，鄧謝配除於上月印尼大師賽取勝，總共8次對碰7次落敗。不過，有上仗突破宿命的經驗，何一鳴說：「日本隊擅長跑動，他們總結了上次勝仗，認為只要齊心，與對方鬥跑鬥頂，就可以再次重演勝利，希望他們能在來回板數爭持時，能堅持到最後。」

安賽龍戴資穎膺年度最佳

此外，世界羽聯（BWF）昨公布年度最佳獎項，其中應屆奧運男單冠軍安賽龍及中華台北隊「一姐」戴資穎分別當選年度最佳男、女子球員，兩人均首度獲得該殊榮。