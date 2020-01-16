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2021年12月4日星期六
德國打吡 兩代神鋒對決 夏蘭特火候未足 羅拔仔愈老愈可愛
C朗領魔反克廠兵 生涯入球破800 3戰不敗歡送卡域克
三強分途出征 高普哥帥認爭標激烈
國足落實李鐵離任 李霄鵬接掌帥位
當勇賓施馬領皇馬誓破皇蘇主場不敗身
艾歷臣返丹麥母會跟操 冬窗勢離國米尋新東家
SAT周六體育直播
鄧謝配世巡總決闖4強 挫印尼組合次名出線 今撼日本宿敵
港壁女隊亞團賽今爭衛冕 男隊4強止步摘銅
灰熊狂數雷霆 73分創NBA單場最大勝差
體壇快訊：翁成朗港電競足球選拔賽封王
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【明報專訊】（請看附圖）
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