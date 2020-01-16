C朗領魔反克廠兵 生涯入球破800 3戰不敗歡送卡域克

阿仙奴在13分鐘反客為主由伊美路維先開紀錄，當時曼聯門將迪基亞被隊友費特踩傷倒地，球證翻看視像裁判（VAR）後判入球有效。「紅魔」其後由般奴費南迪斯及C朗兩度撞射建功反超前，後者更攻入職業生涯第800個入球。

「兵工廠」縱一度由馬田奧迪加特的入球迅速追平，惟這名挪威隊中場於70分鐘在禁區內從後鏟跌費特被罰12碼，C朗主射中鵠奠勝，這名葡萄牙隊球星梅開二度後，將生涯入球數累積至801球。原任曼聯助教的卡域克，暫代領軍3仗兩勝一和保持不敗，在賽後宣布離隊，他強調屬個人決定，承認離開是艱難但正確選擇，「對Ole（前帥蘇斯克查）的忠誠是影響因素之一」。

蘭歷克接掌首擊迎水晶宮

讚36歲C朗保持頂尖水平

曼聯看守領隊蘭歷克賽前才獲發工作證，昨仗在奧脫福看台觀戰，其後出席在曼聯首場記者會，將於明晚首領軍主場對水晶宮。這名63歲德籍名帥自言十分了解英超，期望助球隊攻守更平衡減少失球。他透露曾致電蘇斯克查交流意見，以及游說過卡域克留隊，又大讚C朗狀態，「我從未看過有球員在36歲時仍可保持如此頂尖狀態，他依然是可輕易改變戰局的球員」。