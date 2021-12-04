德國打吡 兩代神鋒對決 夏蘭特火候未足 羅拔仔愈老愈可愛

當足球比賽愈需整體戰術精細配合，即使再出現馬拉當拿一扭七之類場景，也肯定涉及隊友同步拉扯掩護。這兩三季當紅的中鋒除了羅拔仔，至少尚有賓施馬，今夏之前還得算上哈利卡尼，而後兩者在球會的配搭，或多或少遜於羅拔仔身處拜仁慕尼黑群星圍繞，只要比較彼此的國際賽表現便心中有數。不過，他們也不易直接評定高下，皆因特點不盡一樣，例如卡尼的傳球視野堪比十號、賓施馬習慣參與兩側小組推進，羅拔仔則於禁區內對空間觸覺最敏銳。

何况這裏僅談到攻擊端，需知道包括前場壓迫等防守貢獻可更難具象化。想想羅拔仔什麼時候開始真正獲全世界一致認可？大抵乃前屆歐聯不但捧盃，亦榮膺神射手吧。該年拜仁在費歷克治下，採取超高位防線、超強逼搶，每次進攻、每次反擊皆蜂擁而上，形容為賭博也不為過，卻獲運氣加持所向披靡，於本土憑質素橫行令值博率更高，而且讓羅拔仔如魚得水，一堆人互傳互動、層層遞進。

當今神鋒之一 羅拔仔禁區觸覺銳

換帥逼搶力度減 防線存憂

今季換上拿高士文執教，確實沒那麼瘋狂，表面上也沒那麼穩定，於今晚出征二哥多蒙特的國家打吡之前，只領先對方一分，惟根據xG應該拋離差不多十一分，其他隊伍更免提了。拜仁暫時問題主要在後防，追隨少帥過檔的年輕中堅烏柏美卡奴向來容易犯錯，初來甫到風險加劇。由此可以預期，近期遇疫患的拜仁未來執分把握將高於蜜蜂兵團，換言之，後者圖登德甲王座，此役非勝不可。幸好，蜂兵有個少年神鋒夏蘭特提早傷癒。

夏蘭特復出領蜂爭勝

進步空間大 傷患成絆腳石

蜂軍今夏亦改由同屬紅牛系的馬高路斯掌帥，戰術同見調整，最有趣為引入非德國主流的四四二diamond，尤其當夏蘭特在陣乃基本選擇，特別有利善用麾下強項。多蒙特有一批快速短傳能手，毋懼中央密集地帶；等到把敵方兵力引入中路，兩閘即獲大片助攻空間。同時，此陣式有助控制局面，免除過往太易丟球、盲目反搶、玩死曉姆斯的窘境；縱向層次增多則意味攻兵靠近危險區域，而以夏蘭特食身位、護球和破越位的牽制力，可予前線拍檔更多空位發揮。

以波論波，年僅21歲的夏蘭特背門功等等柱躉中鋒能力未夠火候，比不上羅拔仔浸淫多年，可是高大壯身形擺着，最難得乃速度奇高，堪稱識踢波的保特，在反擊中的硬爆絕對秒殺前輩，將來成就超越對方毫不出奇。可惜一大隱憂為傷患，如此年輕、剛置身最高水平聯賽，就已踢吓唞吓。欲闖高峰，必先戰勝運動員最大敵人。或許應該向羅拔仔或賓施馬拜師，學學怎樣愈老愈勁。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。