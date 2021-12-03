紅軍打吡割愛 沙拿豪言雙線衝冠 作客締39年最大勝仗 軒達臣獻傳射看齊謝拉特

利物浦隊長佐敦軒達臣在9分鐘開紀錄，後於19分鐘助攻穆罕默德沙拿，成為16年前的謝拉特後，首個作客愛華頓傳射居功的「紅軍」球員。沙拿及迪亞高祖達再於在64和79分鐘建功，令有迪馬雷格雷在38分鐘破蛋的愛華頓慘負1：4，也是「拖肥」自1982年主場吞紅軍5蛋後的最大敗仗，並令領軍倒戈的賓尼迪斯，被博彩公司skybet定為下個被炒英超領隊大熱門，但球會班主昨表明不會解僱對方。

沙拿拒回應金球獎排名

沙拿以13球領前射手榜，連同歐聯入19球，對於在金球獎只排第7，他笑說：「我不會回應。我今季的首要工作是為利物浦贏取冠軍，希望歐聯和英超兩者兼得，這也是所有人的主要目標。」軒達臣則對沙拿推崇備至：「他今季表現突出，任何對手都不願遇上他。我的工作很容易，就是傳球給他，他便會化為入球。」另外，祖達在英超已有8球進帳，趕過7球的沙迪奧文尼，成為紅軍第2射手。

紅軍出征兩宿敵曼聯及愛華頓均大捷，領隊高普喜道：「這是我執教球隊以來，表現最好的一次客場打吡戰。我們實在是前所未有的冷靜，這是踢出最佳足球必需的。我們須從作客奧脫福和葛迪遜中學習，這季顯然是一次大躍進。」此外，協助巴西隊奪得1994年世界盃冠軍的55歲名宿門將泰法路，已落實加入紅軍教練團。

蘭歷克獲工作證下周日「地標」

另外，曼聯看守領隊蘭歷克昨獲發工作證，今天會首次開記招，勢在下周日迎戰水晶宮時「地標」領軍；紅魔今晨碰客軍阿仙奴則續由卡域克督師。