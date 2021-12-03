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2021年12月3日星期五
足總認U23出征醉酒鬧事 交紀委會裁決 向日方道歉賠償
張家朗返母校獲贈250萬獎金
鄧謝配總決賽失利 今迎生死戰
港壁女團亞洲賽闖4強劍指決賽
伊巴謙建功領AC米蘭凱旋 重拾樂趣回春促續約
皇馬險勝鞏榜首優勢 賓施馬奠勝獲撐奪金球獎
字母哥兩秒出手領公鹿捕蜂
體壇快訊：朱亮轟19分領南華響頭炮
電視精選
紅軍打吡割愛 沙拿豪言雙線衝冠 作客締39年最大勝仗 軒達臣獻傳射看齊謝拉特
曼城挫維拉 哥帥150勝超越費格遜
打比郡恐破產清盤 申請註銷部分債務
電視精選
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【明報專訊】（請看附圖）
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足總認U23出征醉酒鬧事 交紀委會裁決 向日方道歉賠償
張家朗返母校獲贈250萬獎金
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