足總認U23出征醉酒鬧事 交紀委會裁決 向日方道歉賠償

港足U23在10月底到日本參加U23亞洲盃外圍賽，在K組兩戰全敗出局。有傳媒日前率先披露違規事件，本報綜合消息，港足在10月28日以0：4不敵日本隊後當晚，約10名球員違反一人一房隔離規定，有人離開房間到酒店精品店買大量啤酒，再聚集到一間房間飲酒，當中有飲酒球員未滿20歲，另有多名球員醉酒鬧事，包括兩名球員醉酒打架，破壞房內3個大花瓶，亦有球員酒後嘔吐弄污牆壁。

兩球員涉買醉打架毀酒店擺設

CEO稱適齡者賽後小酌沒問題

足總昨舉行董事會例會，行政總裁譚秋朗會後回應事情屬實，並稱在上月中已通知球員所屬球會，亦透露有跟日本足總聯繫，香港足總已致歉及承諾賠償，並決定交由紀律委員會調查，會盡快公布判決。他表示仍在考慮屆時是否公開涉事球員名字，「從足總角度此事是幾嚴重，球員身穿港隊球衣做出這事，對港隊形象亦不好，我覺得要負多少責任」。不過，譚秋朗其後被追問代表港隊出賽時飲酒是否沒有問題時，他卻說：「在自己房間內飲酒OK，涉及其他鬧事就不太好。若是合法年齡及沒醉酒，賽後輕量飲酒慶祝沒問題。」

港足梯隊相隔兩年再涉飲酒違紀

近年已非首次有港足青年代表隊球員出外比賽時飲酒違紀。2019年8月底，港足U18到泰國集訓時，被揭有18名球員與助教穿港隊制服到酒吧消遣。時任青年軍主教練安頓即時嚴懲球員，但返港後遭投訴被停職。安頓今年8月已回歸足總，升任技術總監。足總主席貝鈞奇當時事後稱給涉事球員一次機會，「希望寬容教導，提醒他們日後代表港隊出外比賽及集訓，要嚴肅點、認真點和不要違規」。不過，同類事件相隔兩年再次重演。

至於在足總任職逾10年的競賽部主管劉綽姿上周傳被解僱，本周再傳有競賽部資深員工離職。譚秋朗昨澄清對方是以個人理由請辭，並稱足總日前已上載招聘廣告，會盡快填補空缺。