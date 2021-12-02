體壇快訊：南華甲一開咧打頭陣

英名將干達因傷掛拍

曾高踞女單世界第4的英籍網球名將干達，昨在社交網宣布掛拍，以「感恩」來形容13年職業生涯。30歲的她長期受膝傷困擾，亦透露比賽中不時出現心悸情况。她今夏因確診無緣東京奧運，亦將因未注射疫苗而無緣澳洲公開賽，最終選擇退役。

港女壁亞團賽兩連捷

香港壁球隊昨續於馬來西亞出戰團體亞洲賽，衛冕的女隊在A組以場數2：1險勝日本隊，小組兩連勝後勢出線4強，今若勝斯里蘭卡隊，將可挾首名出線。同樣衛冕的男隊以3：0挫新加坡隊，再以1：2負馬來西亞隊，於B組屈居對方之下暫居次。

港U23菁英盃負流浪

香港U23昨晚於菁英盃以0：2不敵標準流浪。港足U23近日被指10月底赴日參加U23亞洲盃外圍賽後，近半隊球員在當地違反隔離令，外出買酒及醉酒破壞酒店擺設。身兼港足U23主帥張健峰昨稱，返港後已將在日情况撰寫報告予香港足總，他不便評論，交由足總再作交代。