鄧謝配總決賽小組響頭炮

今惡鬥世界第2組合爭出線

桃田退賽 安賽龍自動晉級

鄧俊文與謝影雪憑上月世巡賽佳績，成今屆唯一入圍總決賽的港隊代表。二人昨晚挾對賽往績4勝1負的優勢，在混雙B組出戰艾歷士/娜拉史密夫，開局不俗下先拉開10：1的優勢，雖然中段因失誤被追近，仍以21：11大勝拔頭籌。兩對組合交換場區後，鄧俊文一度要治療腰部舊患，仍與謝影雪在落後下扳平，尾段強攻拉開3分優勢，終以21：16奠勝，繼東京奧運後再以直落兩局輕取同一對手。世界第7的鄧謝配於B組旗開得勝，今鬥世界第2的泰國隊組合佩華拉露高/塔拉達娜猜，爭取為上月印尼大師賽直落兩局敗仗復仇。

世界賽本月12日在西班牙開鑼，抽籤昨出爐，鄧謝配以5號種子身分免戰首圈，在32強鬥蘇格蘭隊或中華台北隊組合。未入圍總決賽的伍家朗與李卓耀，則在男單同處下線，8號種子伍家朗首圈64強鬥印度隊球手帕萊，13號種子李卓耀則對陣美國隊的舒之顥。

而剛升上世界第一的東京奧運冠軍安賽龍，昨出戰男單A組首局領先5：1時，丹麥隊同胞積安克因傷退賽。世界第2的日本隊名將桃田賢斗原本昨日休戰，但亦宣布因傷棄戰，令A組只餘安賽龍與印度隊的勒斯亞，二人因而直接躋身4強，但今日仍會在小組賽對碰，以決定小組首次名。