占士染疫惹變種恐慌 一眉證無礙 工會籲打加強劑

湖人昨早於NBA常規賽作客薩克拉門托帝王，賽前證實占士因聯盟防疫條例而休戰，即時由專機送返洛杉磯隔離。「一眉」安東尼戴維斯最終攻入25分，「韋少」韋斯特布克亦與馬歷蒙克合力取得45分，領軍以117：92擊敗帝王。一眉賽後證實占士確診，沒有病徵，但承認球隊一度陷入恐慌。他說：「我與占士溝通過，他沒有大礙。病毒令人害怕，聽過安必特確診的經歷，加上最近出現新的變種病毒，情况變得可怕，大家都很擔心。」

占士近4季缺陣平首15年總和

費城76人球星安必特早前確診，休戰足足3周才通過檢測，上周六獲准復出。據報占士在3次病毒檢測中有兩次呈陽性，若未能在24小時再有兩次陰性檢測報告，便要遵守防疫條例隔離最少10天，當中總共缺席4場常規賽。36歲的占士季初表示完成接種疫苗，他今季先是因傷一度休戰，早前更在場上肘擊底特律活塞的史迪維，再因爆發衝突而在職業生涯首度被罰停賽，上周復出兩仗又要暫別賽場。湖人今季出戰23仗，這名主力已有12場無法上陣，美媒統計，他近4季合共避戰71場，更等同首15年職業生涯的總和。

占士確診震驚NBA球圈，美聯社稱球員工會提出，希望安排NBA職球員盡快接種疫苗加強劑。湖人教練禾高則表示，主力缺陣肯定打擊士氣與表現，但占士的健康為首要考慮。一眉表示會避免受此事影響，盡力支撐直至對方歸隊。

不滿占士拒談中國人權 簡達：可教育他

另外，波士頓塞爾特人球星簡達近年屢就中國人權爭議發聲，他日前入籍美國後在姓名加上「自由」，昨日表示要就相關議題「教育」占士，「我可以教育他、幫助他，因為不止是金錢，原則與道德都是要堅守的事。我相信即使他不再賺錢，他的孫子甚至再下一代，都可享受很好的生活」。時任候斯頓火箭總經理莫利在2019年曾公開支持香港反修例，占士其後稱莫利是因未了解情况才有此言論，而近期他曾被簡達諷刺避談中國人權問題。