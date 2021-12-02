C朗勢返正選領魔迎廠 力爭3分免被拉開 馬天尼利成心腹之患

曼聯今季英超首13輪先甜後苦，首5仗豪取13分，接着7場只得4分，最終前帥蘇斯克查被迫離開，因看守領隊蘭歷克因辦工作證需時，續由卡域克暫時領兵。紅魔已於歐聯提早出線16強，上場聯賽劣勢下打和車路士，暫落後阿仙奴5分，為免被進一步拋離，「紅魔」明晨易帥後首場主場比賽，勢以3分為目標，故料上仗先列後備的C朗會掛帥。

辛祖復勇 前線提供「彈藥」

視C朗為偶像 馬天尼利:佩服戰意

C朗歷來碰阿仙奴15次，曾入6球和獻兩助攻，此役為他提供「彈藥」的，料是過去兩仗都建功的查頓辛祖，以及過去各項賽事15仗「食白果」的般奴費南迪斯。此外，上仗停賽的守將哈利馬古尼會復出，但他今季急走下坡，恐再成球隊的「計時炸彈」。辛祖早前被蘇斯克查投閒置散，近兩仗獲委以重任重拾表現，續因傷避戰的前鋒卡雲尼鼓勵他說：「他的入球令我們很高興，之前他處於艱難時期。我認為他現在可以做的是保持冷靜，只有這樣才能令他保持水準。」

阿仙奴過去3季英超6戰曼聯3勝3和，而連同前季足總盃負曼聯在內，射手奧巴美揚在這段期間獨取4球，故這名加篷國腳勢再任正選，只是布卡約沙卡因上仗挫紐卡素時觸傷大腿上陣成疑，其右路攻擊位置很有機會再由加比爾馬天尼利取而代之。這名20歲巴西籍攻擊手上場以一記美妙「窩利」開齋，賽後獲領隊阿迪達、球會名宿法比加斯及伊恩胡禮等稱許，惟有點尷尬的是，他的偶像原來是C朗：「我非常佩服C朗的戰意和在工作上的努力不懈，他永遠像我般想爭取更多，是一個很好的榜樣。」

另外，利物浦和阿仙奴名宿中場雷堅尼地前日離世，享年70歲。他生前患柏金遜症37年，此前代表英格蘭隊上陣17次入3球，曾助「紅軍」在1970和80年代五奪英甲冠軍，以及三度揚威歐洲冠軍球會盃（歐聯前身）。