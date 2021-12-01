變種疫襲 球壇蒙災 中招葡超隊要求重賽 曼聯新帥延後掌舵

比蘭倫斯上輪被迫9人出戰 擬控賽會報告不實

日前爆疫的比蘭倫斯，向葡超賽會申請改期未獲批准，上周對賓菲加的賽事被迫以9人應戰，球隊半場落後0：7，下半場再有3名球員受傷，賽事因法定人數不足而腰斬。當地傳媒報道，比蘭倫斯昨已正式去信賽會要求重賽，球會會長向當地電視台CMTV表示，已循法律途徑追究賽會的賽後報告不實，並否認當中寫道球會開賽前有權要求延期或取消。葡國衛生部門證實，該國出現13宗Omicron變種個案均與這間首都球會有關，其中一名確診球員菲爾迪，月中曾到首先發現該變種病毒的南非參與國際賽。

英國已錄得Omicron變種病毒個案，首相約翰遜日前宣布所有入境者均須在抵埗後兩日內檢測新冠病毒，在取得陰性檢測結果前須自我隔離。英國傳媒報道，英超賽會已要求政府盡快交代下周出戰歐洲賽的球會是否可獲豁免，否則已出線歐聯16強的車路士、曼城及利物浦，下周或只能派副選作客征戰最後一場分組賽。此外，英超過去一周在20支球會共3379個檢測樣本中，驗出7宗新冠病毒確診個案，是自8月中以來的新高。

簽證受阻 蘭歷克無望首仗鬥廠

至於由蘭歷克出任看守領隊的曼聯，昨確認這名德國籍主帥的工作簽證，受疫情加劇影響延後審批，香港時間周五凌晨迎戰「兵工廠」阿仙奴，要續由卡域克領軍，亦未能確認他能否趕及下周日領軍迎戰水晶宮。另外，德國巴伐利亞州昨晚宣布，因確診數字急增，該州包括拜仁慕尼黑在內的3支德甲球隊，主場賽事須閉門舉行。

（疫情消息）