車路士膺最佳球會 「世三」佐真奴謝戰友

藍戰士男女足成績亮眼

車路士今年勇奪歐聯及歐洲超級盃，女足亦成歐聯亞軍，最終榮獲今屆新增的年度最佳球會獎。中場佐真奴及尼高路簡迪分別以460分及186分，成為金球獎第3及第5名，是自2012年巴塞隆拿的沙維及恩尼斯達後，相隔9年再有同一球隊兩名中場躋身前5名。

29歲的佐真奴今年先後為車路士及意大利隊，贏得歐聯及歐洲國家盃，成為2006年後首名意軍球員兼車路士歷來第2位「世三」，事後他未有「多謝自己」，而是歸功全隊，他說：「不是單靠我自己，而是有賴全隊努力，我司職這個位置，若沒有隊友功勞，不會達到這成就。我們在這樣出色的團隊齊心協力，成績和獎項自然來。」而排第5的尼高路簡迪雖膝傷已有好轉，料未能趕及在明晨英超作客屈福特復出。

另外，車路士於明年2月3日至12日在阿聯酋出戰世冠盃，昨經抽籤在4強將對東道主艾查捷拉/奧克蘭城/希拉爾之勝方，意味「藍戰士」屆時至少有3場本土賽事要改期，包括 2月5日的足總盃第4圈、8日英超作客白禮頓及12日主場對阿仙奴。今屆世冠盃原定下月在日本主辦，最終因疫情改由阿聯酋接手。