美斯七奪金球獎寫歷史 C朗斥大會造謠宣傳 名宿不滿羅拔仔倒灶

今夏轉投巴黎聖日耳門（PSG）的美斯，昨在法國獲巴塞隆拿舊隊友兼摯友蘇亞雷斯手上，領過個人第7個金球獎獎座。34歲的他自2009年起七度獲獎，表示從沒想過有此成就，又憶述今夏為國家隊贏得美洲國家盃，是職業生涯特別的一年。美斯取得613分，較羅拔仔多33分，羅拔仔則奪得新增的最佳前鋒獎。羅拔仔去年表現神勇，但主辦方《法國足球》因疫情停辦一屆，美斯領獎時向他說：「能與你互相競爭，是我的榮幸。大家都會認同你去年理應是得獎者，我想若大會為你補頒一個獎座，不會有人反對。」

羅拔仔膺最佳前鋒 大方賀美斯

羅拔仔亦識英雄重英雄，事後在社交網祝賀美斯。效力德甲豪門拜仁慕尼黑的羅拔仔，則獲德國《圖片報》抱不平，直斥美斯再次奪獎是醜聞。西班牙退役門將卡斯拿斯亦在社交網稱，難以理解頒獎準則，「我愈來愈難相信這些足球獎項，美斯是我心中史上最佳5名球員之一，但這個獎項是頒予上季最佳表現一人，結果令人難以理解」。德國隊名宿馬圖斯更質疑道：「《法國足球》表明上因疫情停辦一屆，其實是深知羅拔仔會是去年的得獎者，就算只計今年表現，他都值得獲獎，收到這個結果，我對世界失去信任了。」球王比利則在社交網祝賀美斯，表示要向這個天才致敬。

否認自稱希望得獎超美斯

C朗轟《法足》主編說謊

而美斯的宿敵基斯坦奴朗拿度（C朗）得178分排第6，與美斯相差435分，近10屆首次無緣前3名。這名36歲曼聯兼葡萄牙隊球星在頒獎禮開始前發聲明，抨擊主辦金球獎的《法國足球》主編費雷（Pascal Ferre），揑造他要在退役前比美斯贏得更多金球獎的言論。他說：「費雷說謊了，他利用我的名字去宣傳。一個重要獎項負責人竟這樣散播謠言，這是不可接受的，對一直尊重《法國足球》和金球獎的人而言是一種蔑視。我是為自己和所屬球會爭勝，不是為了戰勝任何人。」C朗又稱，費雷訛稱他因防疫隔離而缺席，但他沒解釋缺席原因，僅稱不會再回應，將專注備戰曼聯下場比賽。

（金球獎消息）