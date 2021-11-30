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2021年11月30日星期二
蘭歷克任曼聯看守領隊 逼和車路士 C朗淪後備前途成謎
佐真奴極刑扳平將功補過 杜曹讚勇氣可嘉
吳安儀稱霸排名賽 逾年半首擊封后 增男子賽信心
綠軍簡達入籍美國改姓自由
雲尼斯奧斯領皇馬反勝 卡斯米路讚頂級
尼馬「拗柴」至少唞6周 稱更強姿態回歸
拿玻里大勝紀念馬拉當拿銅像揭幕
體壇快訊：孫穎莎偕王楚欽世界賽混雙奪魁
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【明報專訊】（請看附圖）
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