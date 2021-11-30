吳安儀稱霸排名賽 逾年半首擊封后 增男子賽信心

4強轟一棒100度 決賽反勝宿敵伊雲絲

吳安儀近月於英國越級出戰多項男子賽，昨晨在當地重返熟悉的女子賽事，即打入伊甸女子大師賽4強。她面對世界第4的簡娜落後局數1：3，但打出一棒100度後再反勝局數4：3，躋身決賽。世界第2的她緊接對上老對手兼世界一姐伊雲絲，再次先落後局數1：3，最終亦以局數4：3反勝封后，自2017年來重奪此賽事冠軍，亦是她自去年1月疫下暫別女子球壇以來，首場賽事即封后。

近期征戰男子職業賽未嘗勝果，但吳安儀重返女子賽兩度反勝，笑稱全靠意志制勝，「4強追到決勝局，打了3個士碌架才取勝，決賽落後時想，若4強都可以追回來，決賽一樣可以」。她本月中在英國度過31歲生日，戰畢今站女子賽後，下周再以外卡身分轉戰蘇格蘭公開賽，首圈即遇上6號種子、英籍名將梅菲，期望能在這項男子職業排名賽延續女子賽的強勢，「回想男子賽為何打不出成績，或者是埋枱機會不多，少了機會熱身。希望再戰男將發揮更穩定，把握搶分機會」。

威廉斯英國賽出局 比賽期間睡覺致歉

另外，英國桌球錦標賽周日續上演次輪賽事，威爾斯籍名將威廉斯以5：6不敵咸美頓出局。前者在比賽期間曾在場邊的椅上睡着，賽後為失儀致歉。