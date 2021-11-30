蘭歷克任曼聯看守領隊 逼和車路士 C朗淪後備前途成謎

「紅魔」昨晚在官網宣布，蘭歷克將出任看守領隊至季尾，此後轉任球會顧問至2024年。他在球會訪問說：「曼聯大軍人才輩出，並在年輕和經驗中取得良好平衡。我在未來半年將全力協助球員發揮潛能，不論在個人和團隊的層面。」然而63歲的他仍有待簽發工作證，有英國傳媒報道指，曼聯將爭取讓他趕及在周五凌晨領軍主場迎戰阿仙奴，否則卡域克將續暫代帥位，至周日晚對水晶宮才迎來處子戰。

最快周五地標領軍迎阿仙奴

紅魔昨仗藉查頓辛祖在50分鐘，把握車路士中場佐真奴失誤長驅直入，終繼上場歐聯對維拉利爾取得加盟以來首球後，再度建功。69分鐘，曼聯右閘雲比沙卡禁區內踢中堤亞高施華輸12碼，佐真奴操刀扳平。兩隊最終各得1分，曼聯賽後升上第8位，車路士則續居榜首。

今夏回巢奧脫福的C朗，昨仗意外地先列後備，至64分鐘才入替入球功臣辛祖。他在賽後一臉憤怒的返回更衣室，未與藍軍球員握手。現為曼聯技術總監的名宿費查，更被英媒發現在賽事期間戴着耳機，惹來蘭歷克已幕後領軍的揣測。惟卡域克賽後稱收起C朗僅屬輪換的一部分，否認與蘭歷克有關。

蘭歷克5年前嫌C朗「又老又貴」

蘭歷克被譽為高壓逼搶戰術「Gegenpress」的始創者。他在2016年接掌剛升上德甲的RB萊比錫時，曾被問會否羅致當家球星美斯或C朗，他嫌棄兩人「又老又貴」。36歲的C朗近日亦被外媒指或不適合新踢法，甚至使他在紅魔的前途成疑。此外，蘭歷克任內首場歐聯，將在下周中迎戰客軍瑞士的年青人。惟英媒報道指，受Omicron變種新冠病毒影響，賽事可能移師中立場舉行。

（英超消息）