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2021年11月29日星期一
張家朗復出首擊封王 挫隊友蔡俊彥 明年劍指世界第一
佩劍一哥何思朗奪冠 續勉隊友追夢
曼城雪戰挫韋斯咸 壓紅軍升次席
美斯獻3助攻 PSG凱旋法甲領放
丹恩奴域艾力士建功 傑志加時反勝南區闖足總盃4強
何鈞傑李皓晴混雙8強止步 港乒世界賽無緣獎牌
體壇快訊：彭美拉斯三奪自由盃
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【明報專訊】（請看附圖）
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