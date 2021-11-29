曼城雪戰挫韋斯咸 壓紅軍升次席

紅軍大勝 祖達建功賽前打機

曼城藉中場根度簡及費蘭甸奴，分別在上、下半場建功，以2：1擊退補時階段由蘭仙尼破蛋的韋斯咸。至於利物浦則憑迪亞高祖達先在開賽僅97秒打開紀錄，後於32分鐘取得個人今季第7個英超入球，加上堤亞高艾簡達拿及華基爾雲迪積克錦上添花，令修咸頓吞4蛋而回。隨着水晶宮1：2負客軍阿士東維拉後，「紅軍」成今季英超唯一主場不敗之師，維拉領隊兼紅軍名宿謝拉特接手後取得兩連勝。

祖達以擅打《FIFA》見稱，去年疫情期間更在英超球員電競賽封王。據報他在此役賽前3小時被發現仍在網上玩《FIFA》比賽，最終因要為利物浦出賽而中途退出，並向遊戲對手送上祝福。他在入首球後後模仿打機動作慶祝。領隊高普賽後稱讚這名24歲葡萄牙國腳，擁有理解所有戰術的智慧。

華迪起孖 李城挫屈福特

另外，李斯特城藉占美華迪梅開二度，以4：2勝有主帥雲尼亞里領軍倒戈的屈福特，愛華頓作客以0：1敗走賓福特，而般尼主場迎戰熱刺因大雪關係取消，而諾域治對狼隊及白禮頓對列斯聯昨晨同以0：0終場。