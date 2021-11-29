張家朗復出首擊封王 挫隊友蔡俊彥 明年劍指世界第一

9月備戰陝西全運時觸傷左膝半月板的張家朗，在32強一度落後下，以15：12驚險反勝；16強及8強均以不足一局的時間擊敗對手。他在4強面對擊敗港隊「大師兄」張小倫晉級的奧運代表吳諾弘，在領先6：3下，被對手連追7分反先，但「劍神」隨即展示強勁的大賽心理，連取9分以15：10扭轉敗局，有驚無險地躋身決賽。

未滿意表現 寓賽於操迎世界賽

這名港隊男花「一哥」的決賽遇上另一名奧運港將、4強淘汰「花美男」崔浩然的蔡俊彥，首局初段即連取3分確立優勢，蔡俊彥雖極力搶攻嘗試收窄差距，但張家朗在比分8：4的時候，再一口氣連奪7分，終以15：4力壓對手，傷癒復出後首戰即告捷。

張家朗賽後表示，這次雖在賽事中奪冠，但對自己的表現仍未感滿意，「一開始第一仗險勝，打得比較吃力。之後發現自己要更專注、不應分心，調整過後比較好一點」。傷癒復出的他又說：「這賽事是讓我們備戰世界賽的好機會，自己在東京奧運後未打過比賽，教練都說要透過比賽中的壓力，適應比賽節奏。」

張家朗右手添勝利女神紋身

蔡俊彥失冠 未忘運動員本分

今年在東京登上奧運頒獎台的最高端，張家朗展望來年時，續以挑戰世界列強為目標，除了希望乘着奧運奪金的氣勢衝擊男花世界「一哥」之位，亦希望在明年的世界賽爭取佳績。此外，奧運過後的張家朗，右手增添了一道勝利女神紋身作紀念，他笑稱家人看見紋身後，着他日後即使贏了其他賽事，也不要紋身留念。

屈居亞軍的蔡俊彥則表示，「比分很沒說服力，但我是想贏的（決賽）」，指出昨仗一直未夠專注，埋下了決賽大敗而回的伏線，「打打下突然腦海不在想着比賽，就像飄走了般」。他又指，東奧後增多了出席商場活動、參與拍攝等機會，但仍時刻警惕自己作為運動員的本分，「若不是運動員的話，不會有這麼多其他的機會，所以時刻提醒自己是運動員，這身分會一直伴隨至退役為止」。

男花港隊眾將下周日轉戰在科學園舉行的挑戰盃，隨後於12月13日離港，啟程往法國集訓，備戰明年1月在當地展開的世界盃分站賽事。

（劍擊消息）