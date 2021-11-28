辛祖「倒戈」誓正名 隨魔征車 爭表現打動新帥

車路士vs.曼聯 now611/621台 明晨00：30直播

來時贏盡掌聲，如今背上罵名。說的，既是已經離任的前紅魔主帥蘇斯克查，其實也適用於身價高達7,300萬鎊（約7.6億港元）的翼鋒查頓辛祖。該名21歲英格蘭新星過去3季在多蒙特合共取得49個入球及53次助攻，曾被曼聯球迷視為解決曼聯進攻表現時好時壞的靈丹妙藥，惟直至日前歐聯對維拉利爾一役勁射破網前，辛祖已連續14場未能取得入球或助攻，更一度被敵對球迷恥笑為曼聯陣中的「臥底」。

面對兒時愛隊 冀破聯賽入球荒

車路士近7次交手不勝 芝維爾恐收咧

有趣的是，對曼聯今仗對手車路士球迷而言，辛祖不單是臥底，更是「二五仔」。事緣這名翼鋒轉投曼聯前，曾公開聲稱「兒時是車路士球迷，最愛球星是林柏特及杜奧巴，尤其欣賞林柏特的比賽風格」。如今由「兒車夢」變成「紅魔兵」，辛祖若能在此仗打破聯賽入球荒，對迷失已久的他，以及正處動盪期的曼聯而言，自然是利好消息。

日前暫代曼聯領隊的卡域克，賽前表明最強的辛祖即將來臨：「他絕對是了不起的球員。當他控球在腳時，就可在對方後場有所作為，也可與己方前鋒合作，創造攻門機會及入球。對我而言，他只須一點適應時間，畢竟面對新的聯賽、新的球會，對年輕球員絕不容易。」

比起有哈利馬古尼停賽、卡雲尼及勞基梳爾有傷在身，且聯賽近7戰僅得1勝1和5負劣績的曼聯，現居英超榜首的車路士狀態明顯遠勝對手。藍戰士至今聯賽12戰只錄得1場敗仗及4個失球，且常有後防球員化身「帶刀侍衛」，包括已射入4球及交出4次助攻的右翼衛列斯占士、各有2球進帳的中堅魯迪格及杜利奧查洛巴等。

惟另一方面，車路士在聯賽對曼聯的往績未見突出，近7次對碰未嘗一勝之餘，對上一次贏波已是2017年，加上已有3個聯賽入球的左翼衛芝維爾因傷長唞，對常以翼衛作進攻奇兵角色的車路士領隊杜曹而言，此場惡戰將是一大考驗。