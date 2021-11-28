江旻憓主場封后 展望世界賽 闊別3年再戰本地賽 女重決戰挫連翊希

在9月陝西全運摘銅後首度出賽的江旻憓，上次參與本地賽事已是2018年的香港公開賽。她在8強一度陷入苦戰，完成第2局後落後8：9，惟把握對手陳渭泠因傷請求暫停後重整旗鼓，終以15：13驚險反勝。

江旻憓4強以15：2大勝16歲小將黎曉瞳後，決賽遇上另一奧運港將連翊希。她在首局初段稍處下風一度落後3分，惟第2局再度及時調整，獨取3分反超，最終贏15：12，繼2018年後再於香港公開賽奪冠。至於負傷上陣的本地「一姐」朱嘉望，則在16強不敵港隊師妹陳𧘲澄意外出局。

遇小將喚初心 冀未來再登世界一姐

方凱申男重4連霸 明年旅歐長征

過去3年因傷患及備戰奧運等原因錯過本地賽，江旻憓表示喜見本港疫情穩定，可再次舉行劍擊賽事。她又稱看見同場進行的14歲以下組別賽事，喚起了她的初心，「想起少時打比賽那種開心、興奮，沒有壓力。看見很多小朋友看我比賽，為我打氣，給予我很大動力，要做好榜樣」。

談及新賽季目標，江旻憓稱最大的願望是繼續進步，「覺得自己有進步，但有時打不到應有的水準，這是令我最『忟』的」。她表示早前的半月板傷患已完全康復，冀明年在世界賽突破兩年前摘銅的最佳成績，並力爭再登女重世界「一姐」之位。

男子重劍方面，港隊「一哥」方凱申則在決賽擊敗本地排名第12位的沈豊軒締造4連霸。這名2017年全運銅牌劍手透露，男重港隊將於明年1月底前往多哈，隨後再到歐美多國出戰世界盃等賽事。因返港須隔離檢疫21日，男重隊或將留在歐洲集訓至明年6月的亞洲賽，意味將離港長達5個月。

張家朗偕男花隊友今亮相

香港公開賽今續上演男、女子花劍及佩劍個人賽，當中半月板傷患初癒的「劍神」張家朗將迎來東奧奪金後首戰，與張小倫、蔡俊彥、吳諾弘、崔浩然等港將出戰男花個人賽。賽事不開放予公眾入場，香港電台將提供男花4強至決賽的賽事直播。