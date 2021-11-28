江旻憓主場封后 展望世界賽 闊別3年再戰本地賽 女重決戰挫連翊希

【明報專訊】闊別本地賽事3年的港隊女子劍擊星將江旻憓，昨伙一眾港隊劍手出戰在亞洲國際博覽館舉行的香港公開劍擊錦標賽。這名「傑青劍后」於女子重劍個人賽決賽擊敗隊友連翊希奪冠，在新賽季取得好開始。她賽後揚言明年將放眼世界，誓在世界賽爭取佳績外，更矢志重登世界「一姐」寶座。
在9月陝西全運摘銅後首度出賽的江旻憓，上次參與本地賽事已是2018年的香港公開賽。她在8強一度陷入苦戰，完成第2局後落後8：9，惟把握對手陳渭泠因傷請求暫停後重整旗鼓，終以15：13驚險反勝。
江旻憓4強以15：2大勝16歲小將黎曉瞳後，決賽遇上另一奧運港將連翊希。她在首局初段稍處下風一度落後3分，惟第2局再度及時調整，獨取3分反超，最終贏15：12，繼2018年後再於香港公開賽奪冠。至於負傷上陣的本地「一姐」朱嘉望，則在16強不敵港隊師妹陳𧘲澄意外出局。
遇小將喚初心 冀未來再登世界一姐
方凱申男重4連霸 明年旅歐長征
過去3年因傷患及備戰奧運等原因錯過本地賽，江旻憓表示喜見本港疫情穩定，可再次舉行劍擊賽事。她又稱看見同場進行的14歲以下組別賽事，喚起了她的初心，「想起少時打比賽那種開心、興奮，沒有壓力。看見很多小朋友看我比賽，為我打氣，給予我很大動力，要做好榜樣」。
談及新賽季目標，江旻憓稱最大的願望是繼續進步，「覺得自己有進步，但有時打不到應有的水準，這是令我最『忟』的」。她表示早前的半月板傷患已完全康復，冀明年在世界賽突破兩年前摘銅的最佳成績，並力爭再登女重世界「一姐」之位。
男子重劍方面，港隊「一哥」方凱申則在決賽擊敗本地排名第12位的沈豊軒締造4連霸。這名2017年全運銅牌劍手透露，男重港隊將於明年1月底前往多哈，隨後再到歐美多國出戰世界盃等賽事。因返港須隔離檢疫21日，男重隊或將留在歐洲集訓至明年6月的亞洲賽，意味將離港長達5個月。
張家朗偕男花隊友今亮相
香港公開賽今續上演男、女子花劍及佩劍個人賽，當中半月板傷患初癒的「劍神」張家朗將迎來東奧奪金後首戰，與張小倫、蔡俊彥、吳諾弘、崔浩然等港將出戰男花個人賽。賽事不開放予公眾入場，香港電台將提供男花4強至決賽的賽事直播。