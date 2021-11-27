南華會運動場重建8年後揭幕 副主席：暫未計劃重返港超

冀球市氣氛改善再考慮

新場可供足欖高爾夫球用途

南華會於2012年動工重建在銅鑼灣加路連山道的運動場，將這個被球迷稱為「加山場」改建成綜合運動場，有1000座位有蓋看台的仿真草場用作足球、欖球及高爾夫球用途，大樓設有緩跑徑、有蓋沙灘排球場及網球場。翻新工程獲馬會慈善信託基金捐助1.7億元，盧潤森透露，連同南華會自資約2億元，整個項目涉及近3.8億元。開幕禮邀請到行政長官林鄭月娥、民政事務局長徐英偉及體育專員楊德強出席，山度士及陳志康等南華名宿都有到場。

對於仿真草場下午4時後用作高球練習，只有之前時間予足球及欖球，盧潤森解釋高球是會方主要收入，只能從收入及用戶喜好取平衡。名宿兼南華教練顧錦輝承認，甲組並非職業，球員各有正職，不能上午練習，球隊暫未能用這場地訓練。

南華於2017年夏自降甲組至今，近年一直有球迷聲音希望「少林寺」重返港超，但盧潤森直言，尋覓贊助亦不穩時，暫未有計劃升超，「如港超多球隊、多人睇，當然希望參加，但今季情况很辛苦才有8隊。我們曾跟足總溝通過，不抹殺重返港超機會，但暫未是時候，希望香港足球氣氛培養更好時，才再考慮」。

另外，闊別一屆的足總盃今午揭幕，揭幕戰由理文下午3時在大埔運動場對晉峰；衛冕的東方龍獅下午5時半在旺角大球場對香港U23。