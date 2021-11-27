黎格爾無悔職業球員生涯 離球圈當工程師

文：余瑋、圖：馮凱鍵

黎格爾母校是喇沙書院，文憑試最佳5科24分，數學科考獲5*，2019年畢業港大土木工程系。過去3季他效力港超球會佳聯元朗及天水圍飛馬，飛馬今季退出後，他轉投港甲區隊深水埗繼續踢球，同時在8月底做回本科的見習土木工程師，工作包括畫圖則及在地盤跟進施工進度，首個參與項目是將軍澳連接康城的行車天橋，巧合地鄰近他曾經訓練和比賽的將軍澳足球訓練中心（FTC），這個在中心落成時已展開項目預計明年完工，他笑言離開後仍有份為球圈貢獻。今次訪問他穿上工作裝備重回FTC，承認百感交集，「有些掛念球員生活，我是在這球場踢菁英盃，取得職業生涯首個入球。以前着波衫踢波，現在着制服和戴頭盔工作，有很大反差。有時工作望到球場，想到球員在操練，同一時間我已經不同了」。

應用所學戴頭盔 新工巧遇昔日訓練場

遺憾未入大港腳 仍掛念球員生活

黎格爾中三起先後在元朗和飛馬踢青年軍，繼而代表港足梯隊，中六時因準備文憑試而暫停踢波，「當年擔心文憑試成績，想專心讀書，直至大學二年級才再踢飛馬預備組。」2017年，黎格爾代表港足U23離港出戰亞洲盃外圍賽等賽事，但在球會未獲上陣機會而灰心再次離開職業球壇，無緣亞運。格爾感激往後獲兩名教練扶一把，跟港大隊友效力天旭參加港乙時，獲現任理文助教曾昭達重燃足球信心和熱情；大學最後一年加盟元朗首戰港超，跟在飛馬青年軍共事的郭嘉諾再合作，過去3季終得到上陣機會，「由在元朗駁腳為主，上季在飛馬可參與進攻甚至入球，終於感受到是屬於球圈一分子。我20、21歲才踢職業，足球發展算遲，若早2、3年踢，成就可能會更高，可惜未能入選大港腳」。

不少人都認為做工程師比做球員好，惟轉行3個月，黎格爾承認仍在適應，「一定無踢波咁開心，足球令我好有成就感」。黎格爾跟理文門將袁皓俊是中學同學，他們曾跟師兄馮慶燁及方栢倫等港將踢學界精英賽，他承認若可回到中六時，可能會堅持踢波，「當年有些隊友都是邊踢波邊考試，自己都有少少後悔，現在回想若當年繼續在飛馬跟操，上手會快很多。可能就是多年來在球圈彈出彈入，先會做成這情况，是有些遺憾，但無後悔走過這條路」。他透露，上季加盟飛馬前曾獲銀行聘用，最後考慮待遇等條件與做球員相若，決定再踢一季，「其實球圈很多球員都有踢波熱誠，並非只求安穩生活，大家都有心想在球圈爭取一些東西回來，只是現實問題才被迫放棄」。

（無悔足迹）