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2021年11月27日星期六
韋拉謝四中型班打根基 領軍功力有待磨練 返成名地接掌言之尚早
韋舒亞不排除重簽阿仙奴 緩非洲盃人腳不足之憂
蘭歷克傳任半季曼聯看守領隊 普巴風格不合勢遭棄
鄧謝配印尼賽8強止步 放眼總決賽
10人熱刺爆冷吞敗 干地認改善需時
體壇快訊：杜凱琹黃鎮廷世界賽闖16強
SAT周六體育直播
黎格爾無悔職業球員生涯 離球圈當工程師
踢波讀書雙線發展 籲報讀合適學系為未來打算
港超建功瞬間
南華會運動場重建8年後揭幕 副主席：暫未計劃重返港超
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【明報專訊】（請看附圖）
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