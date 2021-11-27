體壇快訊：杜凱琹黃鎮廷世界賽闖16強

吳安儀英格蘭賽首圈止步

女子桌球世界排名第2的香港「四眼cue后」吳安儀，昨以外卡身分出戰男子英格蘭錦標賽首圈，以局數0：6不敵中國隊名將顏丙濤出局。此外，世界「四哥」的澳洲隊名將尼爾羅拔臣昨意外地以局數2：6不敵排名過百名以外的主場球手約翰艾殊利，首圈止步。

何詩蓓ISL季後賽添兩冠

港將何詩蓓昨在國際游泳聯賽（ISL）季後賽，與泳隊Energy Standard的隊友在女子4×100米自由泳接力賽，以3分27.73秒掄元，較亞軍泳隊快近4秒，而何詩蓓在第2棒更游出全場最快的50.70秒。她其後在個人400米自由泳以3分58.44秒，比亞軍快逾3秒奪標外，亦助泳隊在總成績以264分暫列次席。

老馬逝世一周年 家人冀建紀念館

拿玻里的阿根廷籍名宿馬拉當拿前日逝世一周年，其家人向布宜諾斯艾利斯市政府建議，在市內建造一座名為「馬拉當拿紀念館」。市政府暫未有回應。意甲國際米蘭明晨若挫主隊威尼斯，便可追至明晚才出戰的榜首拿玻里和次席AC米蘭1分，第6的祖雲達斯將迎戰領前4分的「四哥」阿特蘭大。