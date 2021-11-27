10人熱刺爆冷吞敗 干地認改善需時

熱刺開賽11分鐘先落後，33分鐘更有翼鋒賴恩施斯隆因粗野攔截「兩黃一紅」被逐。球隊雖在72分鐘由哈利卡尼建功追平，但在補時慘遭對手梅拿一次快攻絕殺。同組榜首的雷恩主場3：3賽和維迪斯後，確定取得G組唯一直接出線16強資格。熱刺與維迪斯同得7分，以較佳得失球壓過對手居次，兩隊最後一輪仍需爭奪出線對歐霸小組第3隊伍的附加賽資格。

熱刺新帥干地接掌4仗後首嘗敗績，他賽後稱雖不願看見落敗，但重建球隊並非一朝一夕的事，「實不相瞞，在接掌3個半星期後，我開始了解球隊狀况。我樂意留在熱刺，但我必須指出球隊仍需大大改進。」他又說：「若有人認為換了新領隊便能一直贏波，或許我是魔術師吧。可是我唯一可施展的『魔法』就是努力工作，把我的方法和構思帶進球隊，但大家要知道，這些工夫均需要時間。」

李城歐霸升榜首 末輪爭出線

歐霸方面，C組的李斯特城主場以3：1擊敗歷基亞，5戰得8分壓過日前吞敗的拿玻里升上榜首，惟球隊目前只領先對方及第3的莫斯科斯巴達1分，榜尾的歷基亞亦有6分，意味李城在下仗的末輪作客拿玻里須至少不敗才能取得直接出線32強資格。