韋拉謝四中型班打根基 領軍功力有待磨練 返成名地接掌言之尚早

雖曰生娘不及養娘大，但老母過多總不太好，是以利物浦固然屬謝拉特母會，阿仙奴之於韋拉則大抵算不上，這也使他未來執掌兵工廠的機會添上一重距離。何况真心一句，可不覺得韋拉能勝過現任的阿迪達。此話並非指韋拉差勁。儘管看到水晶宮開季幾仗慘不忍睹，再想及他於法甲率領尼斯的平庸，腦海確曾閃現降班膽一詞，惟很快已改觀，更因水晶宮的轉變而驚訝。

轉變主要在於跟上一任主帥鶴臣比較。老教頭治下球員經驗老到，戰術同樣老是龜縮等待機會長傳突擊，哪個屬因哪個屬果不好說，也無必要深究，總之如今人腳年輕化，以往差不多從缺的高位壓迫場景亦大幅增加。當中新加盟的借將Gallagher作用很大。這名21歲中場去季於西布朗仍嫌青澀，來到水晶宮不僅進攻火候有進，守備貢獻同等重要，經常瞬間推前形成四四二，憑活力向敵方中堅及中場施壓，逼搶不成則迅速回後，重整基本的四五一緊密結構。

二人重防務 韋拉陣地戰現不足

於是乎，水晶宮最初的拙劣，可以理解為過渡階段的必經痛苦。不過，韋拉與鶴臣其實俱以中線靠後的第二層防禦為主戰場，建立第一道反擊平台，換帥適應期因此有效縮短。然而有得必有失，韋拉以皮球位置為基點的佈防，導致低位陣地戰暫不如鶴臣張弛有道，中場五人往往不自覺全部退入禁區，跟後衛貼得太近，順遂時候化身血肉長城，更多時候卻互相塞車以至妨礙門將。由此或許可某程度解釋，為何以第三低的預期失球xGA，實際要多失接近五球。

以之論斷，韋拉刻下單計戰術水平，便未夠班接手班霸球會。即使阿迪達有何三長兩短，兵工廠由韋拉入主也難望提升檔次，充其量只能維持同級。畢竟高位壓迫和控球組織人人都在用，謝拉特不也如此嗎？於格拉斯哥流浪最受讚頌的乃防務，最首屈一指正是壓迫的隊形和效率，不特別追求強度盡快奪權，卻擅長堵死中路，誘導對手循邊路盲目放長波；逼搶無果亦一樣懂得回防整固，而且三人中場習慣填補兩側被敵鋒拉扯出現的空位，紀律一流。

兩軍今交鋒 維拉略勝水晶宮一籌

謝四於維拉至今僅督師一仗，很難作準，但起碼一改前度側重壓迫強度、任由後方崩塌的不平衡，此役尚有中場主力杜格拉斯雷斯傷癒隨隊南下；今夏賣走基亞利殊的鋒線一旦重新磨合，前景應該略勝韋拉的水晶宮。然後話分兩頭，謝四離開格流，一大原因乃在這支蘇超班霸不夠牙力爭取資源，換言之，置身大球會最難應付的，恐怕恰為人事關係，包括跟高層角力和管控大牌ego。無論韋拉或謝四，若無自信處理，更上一層樓就純屬空談了。

■蘇柏高球評

球癡一名，尤愛荷蘭全能足球。周末最愛看看書，呷一口威士忌，然後開着電視等睇波。