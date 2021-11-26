由搬運工變米蘭功臣 30歲美斯亞斯一槌定音擊退馬體會

助米蘭升B組第3保出線希望

AC米蘭是役有基奧特正選掛帥，但與後備上陣的老將伊巴謙莫域未有進帳，至87分鐘後備上陣的美斯亞斯接應基斯爾傳中迎頂破網，領軍取得自2013/14球季重返歐聯後首勝。榜首的利物浦同日主場以2：0擊敗波圖，後者得5分位列次席，令暫得4分排第3位的AC米蘭仍有望晉級。

美斯亞斯在2015年登陸意大利後一直征戰低組別，其間兼職搬運工人運送雪櫃及冷氣機。2019年加盟克羅托內的他，上季首征意甲，今年8月外借至AC米蘭。相隔3個月，首戰歐洲賽的他一球成名，在社交網稱與一次車禍有關，「有次我出席兄弟婚禮，徹夜未眠飲了很多酒，回家時駕車失控衝向路邊的田野，幸好有人救了我，我以為自己會死」。美斯亞斯自此決心遠離酒精，育有兩子的他說：「今後在球場上我也會全力以赴，令他們快樂。」

另外，皇家馬德里在D組作客3：0挫舒列夫，賓施馬6年前涉以性愛錄影帶勒索法國隊前隊友華布拿，出賽前罪名成立，但獲判緩刑1年及罰款。他昨晨建功，領軍提前晉級16強。同組的國際米蘭在主場以2：0擊敗薩克達，與皇馬攜手出線。