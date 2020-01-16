PSG反負曼城斷送首名 A組次名出線 普帥被問入魔機會轉身走

PSG是役有美斯、尼馬及基利安麥巴比續組成三叉戟掛帥，麥巴比於50分鐘射過艾達臣摩拉斯「大細龍門」，助客軍先拔頭籌。然而曼城13分鐘後由史達寧破門，76分鐘再有加比爾捷西斯建功，最終以2：1反勝，提早一輪取得A組首名，PSG則力壓同日作客以5：0大勝布魯日的RB萊比錫，以次名出線16強。

名宿開腔籲轉教曼聯更合適

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PSG在16強或遇上F組首名的曼聯，盛傳接替紅魔前帥蘇斯克查的普捷天奴，賽後表示傳聞未有影響球隊，落敗純粹是曼城臨場發揮更佳，「球員很清楚大家的處境，在這個圈子裏總有不同傳聞，有些正面，有些負面，但都只是傳聞」。不過，他稱球隊表現持續進步，在賽後接受電視訪問，被問及PSG明年出戰16強時自己會身處何方，則突然轉身離去。

普捷天奴曾稱享受在PSG領軍，似粉碎離隊傳聞，然而一眾名宿認為，若這名阿根廷名帥接掌紅魔將是雙贏局面，曾效力曼聯的奧雲說：「他在曼聯的發揮會比在PSG更好。你能在PSG做什麼？那些球員很好，甚至能決定自己何時上陣，但曼聯就不同，即使他們現在不具備爭冠的能力，但普捷天奴可將球隊鑄造成強隊，發揮的空間很多。」另一曼聯名宿里奧費迪南則說：「新帥不一定要有曼聯DNA，你看杜曹在PSG成績一般，但到了車路士便不同。」法國隊名宿亨利則認為，普帥與三叉戟續合作難以維持球隊平衡，但不意味在曼聯便沒問題，稱不相信對方會離隊。

英媒報道，PSG曾計劃由正賦閒的施丹接替或離隊的普帥，但前者無意復出，意味季中易帥機會不大。李斯特城主帥羅渣士今晨領軍出戰歐霸分組賽前，則否認離隊，「傳聞一直都有，但他們最終會有新教練，我完全投入現時的工作」。曼聯據報已將目標轉移至巴塞隆拿前帥華維迪，其餘新帥人選包括曾執教羅馬的方辛卡，以及RB萊比錫前帥蘭歷克。

（歐聯消息）