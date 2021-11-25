體壇快訊：蘇慧音單項世乒賽首圈止步

楊德強:申東奧國家隊訪港團免檢疫

東京奧運國家隊約30名運動員日前落實於下月3至5日訪港，體育專員楊德強昨表示，將為訪港的運動員申請豁免檢疫，其間會實行「閉環管理」，不會私下外出或與市民近距離互動，但計劃安排他們與港隊成員對談。而民政事務局昨證實，來港成員已接種新冠疫苗，並於到港前48小時接受檢測。

賓施馬涉勒索華布拿罪成 判緩刑1年

法國梵爾賽法院昨裁定，皇家馬德里的33歲法國隊前鋒賓施馬，於2015年以性愛錄影帶勒索法國前隊友華布拿罪名成立，判緩刑1年及罰款7.5萬歐元（約65.5萬港元），並需向華布拿付8萬歐元（約70萬港元）法律費用。賓施馬的律師團隊已表明上訴。

日職湘南外援居所暴斃 終年23歲

日職球會湘南比馬昨公布，陣中巴西籍外援中場列奧拿，前日於居所因心臟病發身亡，終年23歲。這名前巴西U17國腳曾效力包括聖保羅及國際體育會等多支巴甲球會，自2019年選擇遠赴日本出道，去年轉投湘南後曾被外借，至今僅為球隊上陣3次。