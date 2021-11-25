廠兵路維極速上位靠自律 獲譽新皮利斯 前世少盃冠軍大國腳續前緣

英格蘭隊近年在國際大賽抬頭，先是2018年世界盃獲殿軍，去年再於首屆歐洲國家聯賽摘季，今夏更上一層樓在歐洲國家盃奪亞，功臣有菲爾科頓和查頓辛祖，兩人俱是4年前為「幼獅」揚威U17世界盃的主力，該屆功臣尚有赫臣奧杜爾、已為英軍「地標」的干拿加歷查及伊美路維等。路維今季在阿仙奴「爆發」，披甲14次入5球和兩度助攻，早前首獲英軍主帥修夫基徵召，在「處子戰」大破阿爾巴尼亞隊後備上陣，後在作客狂勝聖馬力諾隊10：0一仗中擔正傳射居功，獲各方稱讚。

首晉三獅大軍 再遇科頓辛祖

曼聯名宿里奧費迪南說：「路維是目前阿仙奴最突出的球員。他令我勾起以往的阿仙奴對手皮利斯，但又有點似希比，路維將會『升呢』。」另一「紅魔」名宿加利尼維利亦說：「路維令人耳目一新，與阿仙奴隊友布卡約沙卡，令你尋回對足球的樂趣。」利物浦名將加歷查則說：「他是英超的最佳盤球球員，擁有特別的天賦，能司職中場任何位置。」

改變飲食習慣 改善體能減少抽筋

路維的佳態並非與生俱來，很大部分歸功阿仙奴在他的家中，特別安排一個私人廚師來改變糟糕的飲食習慣。路維說：「我以往的飲食習慣並不健康，吃喝的質素都不好，賽前補充水分不足，每每比賽60分鐘便抽筋。私人廚師出現後，母親基本上不用再為我煮食，我也盡量戒吃朱古力和外賣，總是在家裏用膳，令情况改善過來。吃的主要是幾道意大利粉和含豐富碳水化合物的食物。我從前不愛吃魚，現在卻喜歡了，尤其是三文魚。」他已成為阿仙奴的「10號仔」，名將柏金、尹佩斯及奧斯爾曾是這球衣的擁有者，故此路維明白自己的使命，「它予人生氣勃勃的感覺，每個人都知道這是一件分量極重的戰衣」。