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2021年11月25日星期四
曼聯易帥響勝鼓 巴塞悶和出線危
沙維領軍歐聯首擊交白卷 巴塞末輪鬥仁定生死
車路士大勝祖雲升H組榜首 簡迪芝維爾傷出添憂
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兩蛋贈浦項 希拉爾破天荒4奪亞冠
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占士停賽 韋少三雙無阻湖人吞敗
體壇快訊：蘇慧音單項世乒賽首圈止步
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【明報專訊】（請看附圖）
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