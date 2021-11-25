兩蛋贈浦項 希拉爾破天荒4奪亞冠

中超隊恐明年缺席亞冠

艾禾卡特辭任伊拉克隊帥位

亞洲足協為了讓更多球迷入場觀戰亞冠決賽，上月底將決賽場地改為可容納逾6萬人的法赫德國王國際體育場，亦是決賽分子沙特勁旅希拉爾的主場，而是役亦共有50,171人進場，是今屆亞冠最多現場觀眾的賽事。而昨仗兩軍此前在這項亞洲最高球會級別賽事，同樣曾3次封王，並列歷來冠軍最多的球會。

不過，有主場之利的希拉爾雖與浦項制鐵互有攻守，但攻勢更具威脅，球隊憑左閘艾達沙利開賽不足1分鐘的遠程炮先開紀錄。換邊後，主隊再憑前法國國腳前鋒巴菲迪比高美斯於63分鐘，助攻予今夏由波圖加盟的前線拍檔馬利加「埋齋」，以2︰0淨勝，破天荒第4次封王。

據內媒《體壇週報》消息指，由於目前有多間中國球會身陷財困，各級聯賽暫僅得14支球隊有申請亞冠的參賽許可證，且目前沒有一間獲批，這意味中超或面臨明年被迫缺席亞洲賽。

另外，荷蘭籍名帥艾禾卡特昨辭任伊拉克隊主帥職務，該國足協在聲明中表示，這名74歲教頭因戰績問題主動離任。伊拉克目前在世界盃亞洲區外圍賽12強A組，僅以6戰4分排第5，距次席的韓國隊多達10分，直接出線希望渺茫，料需在餘下4輪爭取以小組第3出戰附加賽。