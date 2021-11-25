沙維領軍歐聯首擊交白卷 巴塞末輪鬥仁定生死

與賓菲加爭出線 認冬窗物色前鋒

雙方昨仗均曾將皮球送入網窩，惟全數被判入球無效「食詐糊」。賓菲加先在33分鐘由後衛奧達文迪勁射中楣彈入，但旁證指皮球出界在先；巴塞則在完場前7分鐘，由後衛朗奴阿拿奧祖接應長傳撞射破網，卻被指越位在先。賓菲加在補時階段乘主隊大舉壓前獲得黃金機會，惟瑞士隊射手施費洛域門前乖巧挑過門將竟射出界，客軍教頭積蘇斯失望跪地，賽後更形容這次射失「是我執教30年來前所未見」。

積蘇斯賽前揚言和局對巴塞更不利，終一語成讖。巴塞隆拿賽後雖守住小組次席（見表），但下仗需作客惡鬥拜仁，比賓菲加只需面對僅得1分包尾的基輔戴拿模更難踢。巴塞近8年在歐聯6戰拜仁1勝5負，包括去年以2：8被狂數。沙維賽後難掩失望，認為球隊實力在敵軍之上，唯獨欠缺致勝入球，更不諱言將在冬季轉會窗物色前鋒。

已出線的拜仁慕尼黑昨晨則在半力出擊下，作客2：1擊敗基輔戴拿模保持全勝，其中射手「羅拔仔」羅拔利雲度夫斯基倒掛建功，目前以9球領先歐聯射手榜。