曼聯易帥響勝鼓 巴塞悶和出線危

紅魔篤定首名出線 普捷天奴暗示無意接掌

曼聯辭退領隊蘇斯克查後首戰，由助教卡域克暫代領軍作客維拉利爾。「紅魔」終憑基斯坦奴朗拿度（C朗）下半場挑射得手，以及查頓辛祖加盟4個月終開齋，贏2：0全取3分，提前一輪鎖定F組首名出線席位。

卡域克暫代領軍 辛祖加盟4月終開齋

兩軍半場互無紀錄。曼聯換邊後換入般奴費南迪斯求變，並在78分鐘把握對方後場失誤，由C朗乖巧挑射笠過對手門將打破僵局。辛祖完場前替紅魔錦上添花，取得加盟後首個入球。曼聯賽後領先排次名的「黃潛」3分，篤定以小組首名晉級16強。

臨危受命下取得首勝，曼聯暫代領隊卡域克稱勝仗對麾下士氣大大提升，「無可否認，贏波對我們的走勢很重要，能重拾勝利感覺對球員意義重大」。他更透露，得悉要暫掌帥印後，第一個通知的正是舊拍檔蘇斯克查，「問問他有什麼想法，因我認為這是正確的事」。

另外，近日盛傳有意接掌曼聯的巴黎聖日耳門（PSG）主帥普捷天奴首度開腔，他表示在巴黎過得很快樂，粉碎近日其有意離開PSG的傳聞。紅魔亦被指與華維迪接洽，冀該名巴塞前帥出任看守領隊至季尾。

F組另一場，阿特蘭大作客逼和年青人3：3，錯失升上次席的良機，下仗將與以1分領先居次的維拉利爾上演生死戰，爭奪該組最後一個出線席位。