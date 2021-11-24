張家朗主場復出迎新季 東奧奪金後首戰 抗傷患重拾比賽感覺

香港公開賽因疫情闊別一年，周六起一連兩天於亞博舉行，張家朗、張小倫、崔浩然、江旻憓等港隊好手均會參賽，已榮升東奧男子花劍冠軍的張家朗更迎來東奧後首戰。他於9月備戰陝西全運期間，因左膝半月板受傷，養傷多時至上月才復操，早前避戰本地賽，昨出席香港賽記者會時，表示「隻腳仍有點痛」，但已無大礙，希望藉香港公開賽熟習比賽感覺。對於迎來復出首戰，亦是首次以奧運冠軍身分上場，他說：「每個比賽都一樣，不會給予自己太大壓力，帶着平常心會發揮更好。」

港隊添意籍教練 磨劍迎巴黎奧運

法籍教練Greg今夏帶領男子花劍港將出戰東奧，下月中領軍返鄉在巴黎集訓，備戰明年1月中的世界盃分站。總教練鄭兆康則透露，近兩個月正調整教練團隊，上周跟兩名花劍教練面試，已確定聘請新的意籍教練加入，佩劍及重劍隊的教練遴選仍在處理中。他盼望港隊能「以世界級教練培養世界級運動員」，為杭州亞運及巴黎奧運準備。

崔浩然冀續搶分爭入亞運

而今年4月宣布回歸全職運動員行列的崔浩然，上月在康文署公開錦標賽摘冠後，目前在男子花劍本地排名第8。這名2018年亞運男花個人賽銀牌得主表示，停了兩年沒有打劍擊，失去不少分數，但對早前兩個比賽表現感滿意，冀藉香港公開賽繼續提升本地排名，爭取進入前6位置。

香港於2017年承辦劍擊亞洲賽，這是港隊主力劍手自該仗後首度重返亞博參賽，賽事乘奧運熱潮多達639人參加，總獎金達10萬。今仗因疫情限制不開放予觀眾，只有劍手可帶同兩人入場協助，但主辦方稱預料香港電台直播主劍道賽事。今仗亦屬港隊遴選亞運代表的一項重要指標，鄭兆康表示距離確認亞運名單尚餘3項本地賽，盼港將發揮水平爭奪入場券。

（劍擊消息）