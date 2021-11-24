體壇快訊：烏干達新星破半馬世績

大帝職業生涯首停賽

「大帝」勒邦占士前天於NBA常規賽，肘擊底特律活塞對手史迪維，令對方血流披臉，二人齊被逐。他昨被聯賽加罰停賽一場，今早無法隨洛杉磯湖人作客紐約人，亦是他職業生涯首次停賽。當時衝前理論的史迪維被指加劇場上衝突，以及蓄意推撞占士，停賽兩場。而密爾沃基公鹿昨有「字母哥」安迪度高安普等7人得分上雙，以123：92主場擊敗奧蘭多魔術，半場領先41分亦打破隊史紀錄。

李祉均轟18分無緣取勝

籃球港將李祉均今季成為出戰中國女籃聯賽（WCBA）的香港第一人，昨在常規賽為陝西隊上陣20分鐘，錄得18分、3次助攻，單節攻入13分，惟面對衛冕的內蒙古隊以68：97敗陣；李祉均上仗攻入加盟以來的27分新高，領軍取勝。

ATP限比賽中途如廁時間

希臘籍網球新星特薛斯柏斯今年屢於比賽途中往洗手間，9月在美國公開賽對陣英籍名將梅利時，多次要求離場去洗手間，被梅利質疑「出術」致電教練。男子網球巡迴賽（ATP）昨修例，球手每仗只可提出「洗手間暫停」一次，由進入洗手間開始限時3分鐘，同時要求換衫可多兩分鐘。