普捷天奴攻城誓證身價 傳獲曼聯青睞欲離隊 PSG籌謀施丹接掌

曼城vs.巴黎聖日耳門

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多間英法傳媒報道，今年1月才執教PSG的普捷天奴雖今夏續約至2023年，但帶領這支法甲豪門並不如意，除了上季失落法甲及歐聯冠軍而備受抨擊，亦不滿在轉會等球隊事務被體育總監李安納度架空。他現於巴黎仍然住在酒店，家人在倫敦生活，報道稱這名熱刺前帥一直未適應法國生活，曼聯辭退蘇斯克查後令他考慮重返英超，有指其經理人昨已接觸曼聯展開談判。不過《鏡報》稱，若要買斷普帥的合約，紅魔將要向PSG支付約1000萬鎊（約1.05億港元）解約金，若明夏來投金額則減半。

紅魔勢斥1.05億解約金

普捷天奴與曼聯扯上關係並非新鮮事，蘇斯克查3年前出任紅魔看守領隊前，以至普帥2019年底離開熱刺後，均傳過曼聯管理層及名帥費格遜對他推崇備至。普捷天奴執教熱刺5年半，4季取得英超前四及一次歐聯亞軍。而法媒報道，PSG已做兩手準備聯繫施丹，會長艾基拉菲希望這法國隊名宿一旦接掌，可說服視他為偶像的基利安麥巴比續約留隊。此前報道稱施丹對執教曼聯不感興趣，但不抗拒帶領法甲球會。

曼城取勝即首名出線 施華具信心

PSG昨公布出征曼城的23人歐聯大軍，除三大球星美斯、尼馬及麥巴比，今季加盟的35歲後衛沙治奧拉莫斯首次列入名單。美斯昨受訪時稱，在PSG仍未展示自己的真正價值。主場出擊的曼城續有主將奇雲迪布尼因染疫隔離而缺陣，但兵源仍然足夠，中場貝拿度施華認為，「藍月」出線形勢處有利位置。曼城現4戰9分排A組榜首，只要擊敗落後1分的PSG，將提早首名出線。

11球員競逐FIFA年度最佳

另外，國際足協（FIFA）昨公布今年最佳球員11人候選名單，羅拔利雲度夫斯基與美斯、基斯坦奴朗拿度（C朗）、穆罕默德沙拿、麥巴比及尼高路簡迪等人入圍；7名最佳教練候選人包括為車路士贏得歐聯的杜曹，以及助意大利隊成歐洲國家盃盟主的文仙尼等人，網上公眾投票至下月10日，明年1月17日頒獎禮公布結果。

（歐聯消息）