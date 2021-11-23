沙維歐聯首關誓雪恥 領巴塞續爭出線 傳斟卡雲尼艾薩德舊部

巴塞隆拿vs.賓菲加 now644台 明晨04：00直播

迪比前天射入爭議12碼，助巴塞隆拿在西甲小勝鄰會愛斯賓奴，沙維接着的工作是籌謀在歐聯E組出線16強。巴塞現4戰得6分排次席，落後已晉級的拜仁慕尼黑6分，領前第3位的賓菲加兩分，勢使明晨主場之戰成為出線關鍵賽事，沙維賽前也說：「上場獲勝確令球隊冷靜和提升戰意，但下仗是另一場戰役，是另一場決戰。」

迎賓菲加成出線關鍵

巴塞首循環作客賓菲加吞3蛋，沙維此役的另一任務是復仇，障礙卻是傷兵續多，前鋒安素法迪、奧士文尼迪比利、巴夫韋迪及中場柏迪因傷缺陣，阿古路因心臟問題繼續避戰，而中場布斯基斯、尼高干沙利斯和守將奧斯卡文古沙，上仗同因碰撞受傷，需審視傷勢才決定能否披甲，唯一好消息是右閘達斯背傷痊癒已復操，可以候命。

鑑於巴塞前線「十字軍」太多，據報沙維有意向舊會卡塔爾球會艾薩德的前鋒保尼特查招手，這名明天便30歲的阿爾及利亞國腳效力艾薩德踏入第7季，各項賽事上陣165次入169球，是沙維在2019至21年執教期間奪得7個錦標的愛將。歐媒亦傳出被曼聯前帥蘇斯克查冷落的卡雲尼，或有機會在明年1月轉會巴塞，取代阿古路的空缺。若上述兩將最終以相對廉價來投，俱迎合財困的巴塞要求。

拜仁在另一場E組比賽將作客以1分包尾的基輔戴拿模，客軍除有烏柏美卡奴停賽外，後防拍檔歷卡斯蘇尼和史坦尼錫均因確診新冠病毒而缺陣，與其中一名染疫者有接觸的翼鋒基拿比、中場甘美治及穆斯亞拿均需隔離一周。此外，D組一哥皇家馬德里將在周四凌晨作客舒列夫，昨晨先在西甲作客以4：1大勝CF格蘭納達，賽後13戰得30分，以1分反壓主場與華倫西亞互交白卷的次席球隊皇家蘇斯達，升上榜首；皇蘇多踢一場。

柏迪膺金童獎

另外，《都靈體育報》昨以主辦身分宣布，柏迪贏得歐洲金童獎。獎項由40個記者投票，大會表示有24人將柏迪列為首選，令他力壓祖迪比寧咸獲殊榮，意味三獅新星布卡約沙卡及格連活特，同樣不敵這名大熱門。美斯於2005年以巴塞球員身分獲獎，柏迪成為球隊16年來第一人，亦是法比加斯及艾斯高之後，第3名得獎的西班牙籍球員。柏迪上季為巴塞上陣52次入4球，亦隨西班牙隊參戰歐洲國家盃及東京奧運，但季初受傷至今，只在社交網拍片答謝球會、家人及支持者，又形容這是人生一大光榮。